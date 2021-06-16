Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 10:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'daki hortum kamerada
[Fotoğraf: TRT Haber]
Antalya'nın Serik ilçesinde denizde hortum oluştu. Plaja ulaşan hortum bir otelin çatısında zarara neden oldu.
Antalya’nın Serik ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında denizde hortum oluştu.
Kıyıya yaklaşık 200 metre uzaklıktaki hortum bir süre su yüzeyinde ilerledi.
Hortum zarara neden oldu
Boğazkent Mahallesi'ndeki plaja kadar ulaşan hortum, şezlonglara ve bir otelin çatısına zarar verdi.
Hortum bir süre sonra etkisini yitirdi.
İlçenin farklı noktalarından görülen hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Etiketler: Antalya
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