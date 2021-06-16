Antalya’nın Serik ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında denizde hortum oluştu.

Kıyıya yaklaşık 200 metre uzaklıktaki hortum bir süre su yüzeyinde ilerledi.

Hortum zarara neden oldu

Boğazkent Mahallesi'ndeki plaja kadar ulaşan hortum, şezlonglara ve bir otelin çatısına zarar verdi.

Hortum bir süre sonra etkisini yitirdi.

İlçenin farklı noktalarından görülen hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.