İstanbul'da dün etkisini gösteren ve birçok su baskınlarına neden olan yağış bugün de devam ediyor.

Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan İstanbullular, zor anlar yaşadı.

Trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul ile Bursa arasında yapılan BUDO seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi.

Yağış öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak. Yer yer sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Meteoroloji, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve şiddetli rüzgar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.

Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.