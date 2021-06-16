Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 08:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Adana'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
L.K. idaresindeki otomobil, merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı'nın kesiştiği yerde kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazan ardından otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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