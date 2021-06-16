Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 03:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Polisten kaçan saldırgan polis otosuna çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Osmaniye'de bir kişiyi silahla yaralayan saldırgan, daha sonra gasp ettiği kamyonetle kaçtı. Saldırgan, polisten kaçarken bir polis otosuyla 3 araca çarptı, kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada saldırgan, bir kişiyi yaraladı. Ardından yaya olarak kaçtı. Daha sonra da silah zoruyla gasp ettiği kamyonetle kaçmaya devam etti.
Durumu öğrenen polis ekipleri ile saldırgan arasında kovalamaca yaşandı. Saldırganın kullandığı kamyonet önce polis aracına, ardından 2 otomobil ile bir özel halk otobüsüne çarptı.
Kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı
Yaşanan kazada, 2 polis, saldırgan ve diğer araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, bacağından silahla vurularak yaralanan kişi de hastanede tedavi altına alındı.
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