Kurtuluş Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada saldırgan, bir kişiyi yaraladı. Ardından yaya olarak kaçtı. Daha sonra da silah zoruyla gasp ettiği kamyonetle kaçmaya devam etti.

Durumu öğrenen polis ekipleri ile saldırgan arasında kovalamaca yaşandı. Saldırganın kullandığı kamyonet önce polis aracına, ardından 2 otomobil ile bir özel halk otobüsüne çarptı.

Kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı

Yaşanan kazada, 2 polis, saldırgan ve diğer araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, bacağından silahla vurularak yaralanan kişi de hastanede tedavi altına alındı.