Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 01:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dikbıyık mevkisinde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Sezmiş'e çarptı. Kazada evli ve 2 çocuk babası Sezmiş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza sırasında otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden hiçbiri aracı kullandığını kabul etmedi.
Otomobil sürücüsünün belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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