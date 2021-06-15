Dün gece saatlerinde akaryakıt istasyonuna, hareket halinde yanmaya başlayan bir araç girdi.

Aracın akaryakıt istasyonuna yanaşması ile yanan aracı fark eden akaryakıt çalışanları yangın söndürme tüplerini alarak araca müdahale etti.

Soğukkanlı davranan istasyon çalışanları, yangın söndürme tüpüyle otomobili söndürerek büyük bir facianın önüne geçti.