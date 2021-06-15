Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 20:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Faciayı benzin istasyonu çalışanları önledi
Mardin’de hareket halinde yanmaya başlayan araç, akaryakıt istasyonuna girdi. Yangını çalışanlar müdahale ederek söndürdü.
Dün gece saatlerinde akaryakıt istasyonuna, hareket halinde yanmaya başlayan bir araç girdi.
Aracın akaryakıt istasyonuna yanaşması ile yanan aracı fark eden akaryakıt çalışanları yangın söndürme tüplerini alarak araca müdahale etti.
Soğukkanlı davranan istasyon çalışanları, yangın söndürme tüpüyle otomobili söndürerek büyük bir facianın önüne geçti.
Etiketler: Yangın
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