Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı iş yerlerini su bastı. Esnaf, suyun tahliyesi için yoğun çaba gösterdi.
İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan çok sayıda kişi korunaklı yerlere sığınırken, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Sağanak sonrası Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı iş yerlerini su bastı.
Çarşıda bazı sokaklarda oluşan su birikintilerine müdahale eden esnaf, suyun tahliyesi için çaba gösterdi.
İş yerini su basan bir çaycının çizmelerini giyerek çay dağıtımına devam etmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Etiketler: Sağanak
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