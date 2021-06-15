Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklığolu/Tütünlü-2 Operasyonu" başlatıldı.

Bu kapsamda, Tütünlü köyü Kelektepe mevkisinde yapılan aramada PKK'lı teröristlerce kullanılmış eski bir mevziye gömülü düdüklü tencere içinde amonyum nitrat olduğu değerlendirilen uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ile pil bloğu bulundu.

Patlayıcı, mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timlerince (METİ) imha edildi.

Bölgede operasyon sürüyor.