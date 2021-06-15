Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 23:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kahramanmaraşlı çocukların bayrak sevgisi duygulandırdı
Kahramanmaraş'ta yoldan geçen iki çocuk, rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını önce düzeltti, sonra da öpüp alınlarına koydu. Yürekleri ısıtan o görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nın duvarında rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını 2 çocuk düzeltip öptü. O anlar, jandarmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Bu örnek davranışlarıyla gönüllerde taht kuran çocuklar daha sonra yollarına devam etti.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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