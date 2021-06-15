Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nın duvarında rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını 2 çocuk düzeltip öptü. O anlar, jandarmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu örnek davranışlarıyla gönüllerde taht kuran çocuklar daha sonra yollarına devam etti.