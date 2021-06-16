Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 00:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.
Ekipler, durdurdukları bir yolcu otobüsünde kimlik ve izin belgeleri bulunmayan Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 9 sığınmacının olduğunu tespit etti.
Emniyete götürülen sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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