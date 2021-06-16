Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.

Ekipler, durdurdukları bir yolcu otobüsünde kimlik ve izin belgeleri bulunmayan Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 9 sığınmacının olduğunu tespit etti.

Emniyete götürülen sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.