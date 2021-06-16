Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 02:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 5 ilçede 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.
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