Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Rüştü Yıldız Apartmanı sakinleri çökme ve yıkılma sesleri üzerine binanın arkasında bulunan otoparkı kontrol etti.

Otoparkta bir bölümün yıkıldığını ve oluşan çukurun yaklaşık 20 metre derinlikte olduğunu gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve belediye ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemelerde binanın tahliye edilmesine karar verilirken, giriş ve çıkışlar da güvenlik şeritleriyle kapatıldı.

Geceyi sokakta geçiren bina sakinlerinden bir kısmı belediyenin araçlarıyla misafirhaneler götürüldü.

Ekiplerin binanın durumuna ilişkin incelemeleri devam ediyor.

