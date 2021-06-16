Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 45 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri yolcu otobüsünü Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde durdurdu.
Ekipler, otobüste yaptıkları kontrollerde 45 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirledi.
Göçmenler, işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.
Otobüsün iki şoförü M.G. ve R.G, ekiplerce gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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