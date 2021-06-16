İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Covid-19 salgınına karşı İstanbul'da dün gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273 bin 602 doz aşılama yapıldı. 1. doz: 3 milyon 916 bin 959, 2. doz: 2 milyon 251 bin 556, toplamda 6 milyon 168 bin 515 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz.

Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek.

Aşılanacak yeni meslek ve yaş grupları neler olacak, aşı tedariki ne durumda gibi konular da kurulun gündeminde olacak.