İstanbul'da dün etkili olan sağanak nedeniyle birçok alt geçit, sokak ve iş yeri sular altında kaldı.

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Hanife Ağa Sokak'ta mahsur kalan araçlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin mahsur kalan araçlarını ittikleri görüldü.

"Dün burada bir felaket yaşandı"

Su birikintisi oluşan sokakta esnaflık yapan Fatih Dilsizoğu, "Dün, bir anda yağmur yağdı. 5 dakika içerisinde sel oluştu. Duvar tarafında 35-40 santimetrelik su birikintisi oluştu. İnsanlar araçlarıyla buraya girince trafik tıkandı. Vatandaşlar sağ olsun, yardıma koşarak araçları itti. Trafik oluştu, rögarlar tıkandı. Rögarların kapalı olmasından dolayı burada gölet oluştu. Rögarlar su çekmediği için her yağmur yağdığında su birikiyor. Sular dükkanımızın boyuna kadar ulaştı. Dün burada bir felaket yaşandı" dedi.