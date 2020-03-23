Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yaşlıların ihtiyaçlarını Emniyet personeli karşılıyor
Polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Evden çıkamayan 65 yaş üstündeki vatandaşların günlük ihtiyaçları için ekip kuran Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların ihtiyaçlarını temin ederek sahiplerine ulaştırıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter adresi üzerinden yapılan paylaşımda, "155 Polis İmdat Hattımızı arayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip kıymetli vatandaşlarımızın talepleri karşılanmaya devam ediyor." denildi.
Kars— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 23, 2020
155 Polis İmdat Hattımızı arayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip kıymetli vatandaşlarımızın talepleri karşılanmaya devam ediyor.#BirlikteBasaracagiz #EvdeHayatVar #VSDG #EvdeKal pic.twitter.com/01GPNcqhFl
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