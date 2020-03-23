Evden çıkamayan 65 yaş üstündeki vatandaşların günlük ihtiyaçları için ekip kuran Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların ihtiyaçlarını temin ederek sahiplerine ulaştırıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter adresi üzerinden yapılan paylaşımda, "155 Polis İmdat Hattımızı arayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip kıymetli vatandaşlarımızın talepleri karşılanmaya devam ediyor." denildi.