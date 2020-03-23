Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul’un pazartesi trafiğine 'koronavirüs' etkisi
[Fotoğraf: İHA]
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler İstanbul'un pazartesi sabahı trafiğinin yüzde 18'e kadar düşmesine neden oldu.
Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul adeta sessizliğe büründü.
Pazartesi günleri sabah saatlerinde kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi oldukça düştü. Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D 100 kara yolunun boş olması dikkat çekti.
Etiketler: koronavirüs İstanbul istanbul trafiğiSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 08:52
Sıradaki Haber
Ankara'da karantinadan kaçan kişi evinde bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz