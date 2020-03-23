Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden dersler bugün başladı. İlk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi.

Kanallara nasıl ulaşılacak?

TRT EBA TV internetten de takip edilebilecek

TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan TRT EBA TV, uzaktan eğitim için hazır hale getirildi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere ve velilere "TRT EBA TV'yi kanal listenize eklemeyi unutmayın" dedi.

Ayrıca, TRT İzle uygulaması ile internet üzerinden de derslerin takip edilebileceğini duyurdu.

TRT EBA TV İlkokul için tıklayınız

TRT EBA TV Ortaokul için tıklayınız

TRT EBA TV Lise için tıklayınız

EBA’ya nasıl giriş yapılır?

EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

Ders programları belli oldu

Uzaktan eğitim programı kapsamında ders programları da belli oldu. Dersler bugün 09.00'da başladı. Uzaktan eğitim dersleri okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak. Sabah yetişemeyenler öğleden sonra izleyecek.

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