Bu kez stüdyoda kameraların karşısına geçti, hem öğrencilere hem de velilere seslendi. Milyonlarca öğrenci için uzaktan eğitim süreci başlıyor. İlk dersi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek. Selçuk, bu derslerin çekimi için TRT stüdyolarındaydı.

"Aslında buna ders dememek lazım. Benimki bir tür sohbet. Sadece 'Buradayız, birlikteyiz, hep beraberiz ve çocuklarımız için çalışıyoruz, gayret ediyoruz’ mesajımızı paylaştık."

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İçerikle ilgili bilgi verecek

Ziya Selçuk, ilk derste her öğrenci grubuna ayrı ayrı hitap edecek. Uzaktan eğitim içeriği ile ilgili bilgi verecek. Öğrencilere ve ailelere de tavsiyelerde bulunacak.

Bakan Selçuk, temel amaçlarının çocukların eğitimden kopmaması olduğunu anlattı. Uzaktan eğitim sürecinde TRT'nin katkısına dikkat çekti Bakan Selçuk, "Yeni bir deneyim olacak" dedi. TRT ekranlarından Türkiye'ye seslendi.