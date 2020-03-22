Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Mart’ta başlayacak olan uzaktan eğitim programı ile ilgili detaylara değindi. Televizyon’da yayınlanacak olan derslerle ilgili de açıklama yapan Selçuk televizyon kanalının adının EBA TV olacağını açıkladı.

Uzaktan eğitimin hem internetten hem de televizyondan yapılacağına değinen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, televizyon yayını için TRT’nin altyapsını kullanacaklarını söyledi. 3’ü hd 3’ü sd yayın yapmak üzere toplamda 6 kanal olacağını söyleyen Selçuk ders programlarının da belli olduğunu ifade etti.

Kanallara nasıl ulaşılacak?

Uzaktan eğitim sistemine erişimin nasıl olacağına dair bilgilendirme videoları televizyon kanallarında ve haber mecralarında yayınlanacak.

Uzaktan eğitim verilecek kanalların frekans bilgilerinin açıklanacağını aktaran Selçuk, yarından itibaren bütün bilgilendirmeleri yapacaklarını bildirdi.

Ziya Selçuk, uzaktan eğitim verilecek kanalın adının "EBA TV" olduğunu, logosunun bulunduğunu ifade ederek, ilkokul, ortaokul ve lise gibi ayrımları içerdiğini söyledi.

Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim sistemi nasıl işleyecek? EBA'ya (Eğitim Bilişim Ağı) nasıl giriş yapılacak?" sorularına da şu şekilde cevap verdi:

Selçuk "Bütün bunlarla ilgili, velilere yönelik mesela videolar ürettik. Bunları kısmen yaydık. Bir velimiz kendi çocuğu ile ilgili olarak EBA'ya ya da televizyon kanalına adım adım nasıl girecek, nereden bulacak, bütün bunların çok kısa videoları var. Bunları hazırladık. Bunları yeni ilan ettiğimiz için yani 'Programla birlikte verelim hepsini paket olarak' böyle bir niyetimiz olduğu için, bunu yapıyoruz. Televizyon kanallarıyla ilgili tüm ayrıntılar birazdan bütün televizyonlarda, haber mecralarında yer alacak. Şu anda dağıtımı yapılıyor. TRT var, alt yapısı bizi çok rahatlattı ve birdenbire 6 kanal bulmak, birdenbire işte 10 tane stüdyo bulmak..." dedi.

EBA TV frekansları belli oldu

TRT EBA TV İlkokul HD –Turksat 4A 12.084 H Sym Rate 13.750 Fec 2/3 TKGS No: 86

TRT EBA TV Ortaokul HD- Turksat 4A 12.084 H Sym Rate 13.750 Fec 2/3 TKGS No: 87

TRT EBA TV Lise HD- Turksat 4A 12.084 H Sym Rate 13.750 Fec 2/3 TKGS No: 88

TRT EBA TV İlkokul –Turksat 4A 11.916 V Sym Rate 30.000 Fec 3/4 TKGS No: 89

TRT EBA TV Ortaokul –Turksat 4A 11.916 V Sym Rate 30.000 Fec 3/4 TKGS No: 90

TRT EBA TV Lise –Turksat 4A 11.916 V Sym Rate 30.000 Fec 3/4 TKGS No: 91

-TÜRKSAT KABLO TV Kanal Listesi-

TRT EBA TV İlkokul HD – 465. Kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD – 466. Kanal

TRT EBA TV Lise HD – 467. Kanal

TRT EBA TV İlkokul –932. Kanal

TRT EBA TV Ortaokul –933. Kanal

TRT EBA TV Lise –934. Kanal

TRT EBA TV internetten de takip edilebilecek

TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan TRT EBA TV, uzaktan eğitim için hazır hale getirildi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere ve velilere "TRT EBA TV'yi kanal listenize eklemeyi unutmayın" dedi.

Ayrıca, TRT İzle uygulaması ile internet üzerinden de derslerin takip edilebileceğini duyurdu.

TRT EBA TV'yi internetten izlemek için tıklayın

EBA’ya nasıl giriş yapılır?

EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

Ders programları belli oldu

Uzaktan eğitim programı kapsamında ders programları da belli oldu. Dersler Pazartesi 09.00'da başlayacak. Uzaktan eğitim dersleri okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak. Sabah yetişemeyenler öğleden sonra izleyecek.