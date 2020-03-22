Haber Giriş: Kaynak: AA
Uzaktan eğitim yarın başlıyor
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart'ta TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek.
Öğrenciler, TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek.
Ders anlatım videoları aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek.
Etiketler: uzaktan eğitim eba koronavirüs koronavirüs önlemleriSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 09:25
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