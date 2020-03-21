İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler, bir haftalık tatilin ardından 23 Mart Pazartesi günü ders başı yapacak. Ancak bu kez sistem uzaktan öğretim şeklinde ilerleyecek.

EBA VE TRT üzerinden öğrenim hayatına devam edecek öğrenciler için İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da bir uygulama geliştirildi, adı İstMem.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Hem öğretmenlerimize hem velilerimize hem öğrencilerimize çok hızla ulaşabilmemizin yollarını açan ve her an telefonlarında olabilecek çok güzel bir uygulama. Biz daha çok kendi yerel olarak da İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu süreçlere küçücük destekler sağlamak istedik. Veri ve öğrencilerimizle yine iletişimizi artırmak istedik" dedi.

Akıllı telefonlara uyumlu

Program çok yeni ve tüm akıllı telefonlara uyumlu. Ücretsiz olarak kullanıma sunulan İstMem adlı uygulama İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılım ekibindeki öğretmenler tarafından geliştirildi. Uygulama, anlık olarak yenilenen dinamik bir program.

Çocuklara zengin içerikler sunulduğunu söyleyen Yazıcı, "EBA’ya giriş imkanı da sağlıyor yine e-Devlet şifresiyle. bu içerikler aslında EBA'da çok yoğun olarak zaten var biz bunu kolaylaştırmak istedik, hep birlikte buradan bir mobilize etmek istedik. EBA'nın da zaten telefonlarımıza indirildiği zaman çok yönlü olarak kullanmak mümkün" dedi.

İstMem, tüm yaş gruplarındaki öğrenci, öğretmen, veli ve idareciler için hazırlandı.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Turgut Sarıusta