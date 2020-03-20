EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

EBA TV frekansları belli oldu

TRT EBA TV İlkokul HD –Turksat 4A 12.084 H Sym Rate 13.750 Fec 2/3 TKGS No: 86

TRT EBA TV Ortaokul HD- Turksat 4A 12.084 H Sym Rate 13.750 Fec 2/3 TKGS No: 87

TRT EBA TV Lise HD- Turksat 4A 12.084 H Sym Rate 13.750 Fec 2/3 TKGS No: 88

TRT EBA TV İlkokul –Turksat 4A 11.916 V Sym Rate 30.000 Fec 3/4 TKGS No: 89

TRT EBA TV Ortaokul –Turksat 4A 11.916 V Sym Rate 30.000 Fec 3/4 TKGS No: 90

TRT EBA TV Lise –Turksat 4A 11.916 V Sym Rate 30.000 Fec 3/4 TKGS No: 91

TKGS Nedir?

TKGS, uydu alıcıları ve Smart TV’lerin ihtiyaç duyduğu tüm kanal bilgisinin TÜRKSAT tarafından yayınlanması ve uydu alıcılarına aktarılan bu bilginin işlenerek, kanal veri tabanlarının güncellenmesi prensibiyle çalışan bir kanal güncelleme sistemidir.

Kanal ekleme işlemi nasıl yapılır?

El ile kanal ekleme işlemi uydu alıcısının markası ve modeline göre farklılık gösterebilir. EBA TV'yi uydu alıcısına eklemek isteyenler, uydu alıcısının menüsünden kanal ekleme, kanal arama, otomatik kanal arama, el ile arama ya da manuel arama başlıklı menüyü seçip, verilen frekans değerlerini girerek TRT EBA TV'yi ekleyebilir.

TÜRKSAT KABLO TV Kanal Listesi

TRT EBA TV İlkokul HD – 465. Kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD – 466. Kanal

TRT EBA TV Lise HD – 467. Kanal

TRT EBA TV İlkokul – 932. Kanal

TRT EBA TV Ortaokul – 933. Kanal

TRT EBA TV Lise – 934. Kanal

EBA’ya nasıl giriş yapılır?

EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-Devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-Devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.