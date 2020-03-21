TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan TRT EBA TV, uzaktan eğitim için hazır hale getirildi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere ve velilere "TRT EBA TV'yi kanal listenize eklemeyi unutmayın" dedi.

Ayrıca, TRT İzle uygulaması ile internet üzerinden de derslerin takip edilebileceğini duyurdu.