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TRT EBA TV internetten de takip edilebilecek
[Fotoğraf: TRT Haber]
Uzaktan eğitim için hazırlanan TRT EBA TV, TRT İzle uygulaması ile internet üzerinden de takip edilebilecek.
TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan TRT EBA TV, uzaktan eğitim için hazır hale getirildi.
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere ve velilere "TRT EBA TV'yi kanal listenize eklemeyi unutmayın" dedi.
Ayrıca, TRT İzle uygulaması ile internet üzerinden de derslerin takip edilebileceğini duyurdu.
Sevgili öğrenciler ve değerli veliler,— ibrahim eren (@ibrahimeren) March 21, 2020
Uzaktan eğitim için biz hazırız.
Siz de TRT EBA TV’yi kanal listenize eklemeyi unutmayın.
Yenilenen TRT İzle uygulamamız ve https://t.co/5YpcULcjAB internet sitemiz üzerinden de derslerinizi takip edebilirsiniz. pic.twitter.com/iFnciaOX7x
Etiketler: uzaktan eğitim trt eba tv İbrahim ErenSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 19:07
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