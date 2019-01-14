Gerger ilçesinde bulunan Demirtaş Köyü'nde yaşayan tansiyon hastası 73 yaşındaki Emine Yiğit evinde fenalaştı. Yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık ekipleri harekete geçti ancak bölgede 2 metreye ulaşan kar nedeniyle köye ulaşamadı. Bunun üzerine Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üssü'nden yardım istendi.
Skorsky hasta kadın için havalandı
Üs'den havalanan Skorsky tipi helikopter yaşlı kadının bulunduğu köye güçlükle ulaştı.
Köye gelen askerler, hastayı evinden alarak helikoptere bindirdi.
Adıyaman'a getirilen hasta Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Emine Yiğit'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oğlu Selahattin Yiğit ise yetkililere teşekkür etti.
Kaynak: TRT Haber, DHA