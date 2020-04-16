Listeler hazırlandı, market ve pazar alışverişi hafta sonu da düşünülerek yapıldı. 48 saatlik sokağa çıkma yasağına bir gün kala hazırlıklar devam etti.

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılan alışverişler, sokağa çıkma yasağı öncesinde hafta içine yayıldı. Her türlü ürünün bulunduğu marketlerde, alışverişler son güne bırakılmayınca yığılma da yaşanmadı.'

Marketlerin büyük çoğunluğunda hijyen kurallarına dikkat edildiği gözlendi. Çalışanlarda ve müşterilerde maske ve eldiven vardı. Sosyal mesafeye de özen gösterildi.

Pazar alışverişine çıkanlar daha temkinli davranıyor

Semt pazarlarında da hareketlilik devam etti. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle beraber pazar alışverişine çıkanlar daha temkinli davranıyor. Pazar çantaları geçtiğimiz haftaya oranla biraz daha dolu. Ancak bilinçli alışveriş yapmak ve israfı önlemek için evde bir alışveriş listesinin hazırlanması oldukça önemli.

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı başlayacak. 19 Nisan Pazar gecesi 24.00'te sona erecek.

Başta eczaneler ve fırınlar olmak üzere kritik iş yerleri yine açık olacak.

Haber: Duygu Özdemir, Emre Yüncü