Meram Yeniyol Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, bir kişinin ağızlığı olmayan yasaklı ırk köpek gezdirdiğini fark etti.

Köpeğin kayıtlı olduğu ancak ağızlıksız gezdirilmesinin çevre güvenliği için tehlike arz ettiği belirlenerek sahibine 33 bin 399 lira ceza kesildi.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle Fevziçakmak Mahallesi'nde bildirilen adrese gitti.

İkametin çatısında, kaydı olmayan ve beslenmesi yasak ırklar arasında bulunan Pitbull cinsi bir köpek olduğu görüldü.

Yetkililerce el konulan köpek, Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yasaklı ırkı kayıt ettirmeden besleyen kişiye 33 bin 399 lira ceza uygulandı.