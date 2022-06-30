Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Orman Yangınlarının Önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Toplam 16 bin 268 lira para cezası uygulandı

Efeler, Didim, İncirliova ve Kuşadası ilçelerinde 14 kişiye girilmesi yasak ormanlık alana girmesi nedeniyle 8 bin 134 TL, 7 kişiye yasak alanda mangal ateşi yakmak nedeniyle 4 bin 067 TL, 5 kişiye temizlik amacıyla kuru ot yakma nedeniyle 2 bin 905 TL ve 2 kişiye anız yakmak nedeniyle 1162 TL olmak üzere toplam 16 bin 268 TL idari yaptırım kararı uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kentte, orman yangınları ile mücadelede gerek havadan İHA’lar ile gerekse karadan komando ve Jandarma birlikleri ile sürekli kontrol ve denetimlere devam edilecek. Geçtiğimiz dönem yaşanan üzücü orman yangınlarına sebebiyet vermemek için halkımızın duyarlı olması, anız, bahçe temizliği, piknik ve benzeri sebeplerle ateş yakılmaması önem arz etmektedir” denildi.