Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 04:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen Karayollarına ait 49 AS 838 plakalı çekici, arızalanması nedeniyle sağ şeritte duran 06 BKA 350 plakalı çekiciyi yoldan kaldırmak istedi.
Bu esnada aynı yönde giden A.Ü. yönetimindeki çekici, 2 çekiciye çarparak ters döndü.
Kazada sürücü A.Ü. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Bolu Kocaeli Trafik Trafik Kazası
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