Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 01:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kayseri'de sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Samağır Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Pınarbaşı ve Bünyan'dan sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekipleri, araç içerisinden çıkartılan A.Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan M.B. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, S.D. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası Trafik
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