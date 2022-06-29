Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 21:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de yan yatan yattaki 10 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lüks bir motor yat su alarak yan yattı. Yatta bulunan 10 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Seferihisar Doğanbey açıklarında bir motor yattan yardım ihbarı alındı.
Su alarak batmaya başlayan motor yatın olduğu bölgeye sahil güvenlik yönlendirildi.
Ekipler, yatta bulunan 10 kişi sahil güvenlik teknesine alarak kurtardı.
[Fotoğraf: DHA]
Yan yatan motor yat ise Sahil Güvenlik teknesi yedeğine alınarak Gümüldür Balıkçı Barınağı açıklarında karaya oturtuldu.
Kurtarılan kazazedelerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İzmir Sahil Güvenlik
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