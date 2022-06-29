Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 18:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da lastiği patlayan otomobil direğe çarptı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde lastiği patlayan otomobil direğe çarptı. Meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Mehmet Nuri E. idaresindeki otomobil, Seydişehir-Konya kara yolunun 1. kilometresi Karabulak Kavşağı yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Yüksel, Selvi, Zehra, Betül ve Gülcan E. yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
Son Haberler
- 18:49
- 18:13
- 17:56
- 17:51
- 17:47
Sıradaki Haber
Ukrayna'dan yola çıkan ilk Türk kuru yük gemisi Zonguldak Limanı'nda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz