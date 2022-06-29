Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan 4 işçi, 25 Haziran'da fabrika dışında mola verdikleri sırada fenalaştı.

Bunun üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim personeli tarafından sahada inceleme yapıldı.

Alanda kirlilik tespit eden bakanlık, 3 milyon 288 bin lira ceza uyguladığı firmanın lisansını iptal ederek faaliyetlerine son verdi.

Kirliliğin kaynağını tespit etmek için eşleştirme analizi yapılmak üzere 6 bölgeden toplanan numuneler Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderildi.

26-27 Haziran'da denetim yapıldı

Bakanlığa bağlı Çevre Denetim Ekipleri, detaylı incelemeler sonucunda yağmur suyu deşarjının kanalizasyon hattına karışmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Diğer kirletici kaynakları belirlemek üzere bakanlık denetim personeli, 26-27 Haziran'da bölgede denetimler gerçekleştirdi.

Bölgede temizleme çalışması başlatıldı.