Manisa'da çevreyi kirleten firmanın faaliyetleri durduruldu
Manisa'da çevre kirliliğine yol açtığı belirlenen firmanın faaliyetleri durduruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından firmaya 3 milyon 288 bin lira idari para cezası uygulandı.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan 4 işçi, 25 Haziran'da fabrika dışında mola verdikleri sırada fenalaştı.
Bunun üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim personeli tarafından sahada inceleme yapıldı.
Alanda kirlilik tespit eden bakanlık, 3 milyon 288 bin lira ceza uyguladığı firmanın lisansını iptal ederek faaliyetlerine son verdi.
Kirliliğin kaynağını tespit etmek için eşleştirme analizi yapılmak üzere 6 bölgeden toplanan numuneler Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderildi.
26-27 Haziran'da denetim yapıldı
Bakanlığa bağlı Çevre Denetim Ekipleri, detaylı incelemeler sonucunda yağmur suyu deşarjının kanalizasyon hattına karışmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Diğer kirletici kaynakları belirlemek üzere bakanlık denetim personeli, 26-27 Haziran'da bölgede denetimler gerçekleştirdi.
Bölgede temizleme çalışması başlatıldı.
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