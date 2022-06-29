Niğde’nin Şahinali Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin sardığı dairede mahsur kalan bir kadın, panik haliyle balkondan aşağı atladı. Alt komşusu, kadını son anda havada tutarak, yere düşmesini engelledi.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

