İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen uyuşturucu tacirlerini yakalamak için harekete geçti.

Polis ekipleri Maltepe ve Esenler ilçesindeki adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Torbacı olarak tabir edilen 34 şüpheli gözaltına alındı.

Yüklü miktarda uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 10 adet tüfek kartuşu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.