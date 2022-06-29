Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi, 6 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkiinde, 2 tır, 2 tanker ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun oluştuğu İstanbul istikametinde otobüs, minibüs, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında da 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Karayolları ekiplerinin önlem aldığı Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul Kocaeli
Sıradaki Haber
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: 34 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz