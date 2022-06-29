Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 19:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta teröristlerce kullanılan mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullandığı belirlenen mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yaşam malzemeleri ekipler tarafından imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Er Muharrem Özkan Operasyonu'nda, ilçe kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi.
Mağarada yapılan aramada, elektronik devre kartlı EYP düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ekiplerce yaşam malzemeleri imha edilirken, mühimmatlar ise incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Etiketler: Kahramanmaraş Terör Örgütü
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