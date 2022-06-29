İlçede 3 gündür aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Yeşilköy mevkiinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yoluna toprak ve dev kaya parçası düştü.

O sırada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olası faciayı önledi.

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, yolu çift yönlü trafiğe kapattı.

Karayolları ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.