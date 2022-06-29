Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 23:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bayram yaklaştı: İşte pazarlardaki kurbanlık fiyatları...
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'daki kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor. Peki satışlar ne durumda, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar hangi fiyattan alıcı buluyor?
Alıcılar çadırları tek tek dolaşıyor, pazarlıklar devam ediyor.
Bayram yaklaşırken kurban pazarlarındaki hareketlilik sürüyor.
İstanbul Bahçelievler'de kurulan kurban pazarındaki yaklaşık 100 çadırda, Anadolu'nun dört bir yanından gelen 4 bine yakın küçükbaş, 2 binden fazla da büyükbaş hayvan bulunuyor.
Küçükbaş 3-4 bin, büyükbaş 25-65 bin arasında
Büyükbaş hayvanların fiyatı 25 bin liradan başlıyor, 65 bin liraya kadar çıkıyor.
Küçükbaş hayvanlar ise 3 ile 4 bin lira arasında alıcı buluyor.
Fiyatlar, hayvanın cinsine ve ağırlığına göre değişiyor.
Etiketler: İstanbul
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