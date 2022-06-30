Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 02:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Kocaeli'nin İzmit ve Derince ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma sonucu 28 Haziran'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 6,30 gram uyuşturucu, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanım aparatı ve 21 fişek ele geçirildi.
Zanlılardan 4'ü haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Şüpheliler F.B., G.G. ve R.A.K. tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Kocaeli
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