Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 03:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İstanbul istikametine seyreden Yiğit Ü. idaresindeki otomobil, Yedigöller Dinlenme Tesisi yakınlarında, aynı istikamette seyreden Yusuf T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada Yusuf T. yönetiminde araçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi öldü, araç sürücüleri yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası Bolu Ankara İstanbul
Sıradaki Haber
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz