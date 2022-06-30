Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'de beton mikseri ile midibüs çarpıştı: 13 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde beton mikseri ile fabrika işçilerini taşıyan midibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
F.P. idaresindeki beton mikseri, Yenibedir köyü yakınlarında B.D'nin kullandığı midibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile midibüsteki 11 fabrika işçisi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kırklareli Trafik Kazası
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