Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda yangın
[Fotoğraf: AA ]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Depodan alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
Öte yandan deponun bir bölümünde bulunan az sayıdaki tavuk ve kazlar, itfaiye ekiplerince güvenli bölgeye alındı.
Son Haberler
- 07:01
- 06:53
- 06:49
- 06:27
- 06:21
Sıradaki Haber
Kocaeli'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz