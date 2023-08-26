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Türkiye
AA 26.08.2023 23:33

Yasak olmasına rağmen girdiği denizde kayboldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yasak olmasına rağmen denize giren 2 yabancı uyruklu kişiden 1'i kayboldu. Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Yasak olmasına rağmen girdiği denizde kayboldu
[Fotograf: AA]

Yalı Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde arkadaşlarıyla denize giren 28 yaşındaki Karrar Jabbar Saeed Al-Zaidawi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, cankurtaran, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cankurtaran ekipleri jetskiyle su üstünden, sahil güvenlik dalgıç ekipleri de su altından Al-Zaidawi'nin bulunması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Denize girmek yasaklanmıştı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oldu.

Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından saat 16.30 itibarıyla, 3 ilçede denize girmek yasaklanmıştı.

Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'da denize girmek yasaklandı

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