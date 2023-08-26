Yasak olmasına rağmen girdiği denizde kayboldu

Yalı Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde arkadaşlarıyla denize giren 28 yaşındaki Karrar Jabbar Saeed Al-Zaidawi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, cankurtaran, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cankurtaran ekipleri jetskiyle su üstünden, sahil güvenlik dalgıç ekipleri de su altından Al-Zaidawi'nin bulunması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Denize girmek yasaklanmıştı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oldu.

Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından saat 16.30 itibarıyla, 3 ilçede denize girmek yasaklanmıştı.