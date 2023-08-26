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Türkiye
AA 26.08.2023 21:05

Kahramanmaraş'ta 51 noktada 23 bin 212 konteynerin kurulumu tamamlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 51 noktada 23 bin 212 konteynerin kurulduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 51 noktada 23 bin 212 konteynerin kurulumu tamamlandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

AFAD'ın sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta depremin izlerinin silinmesi için yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

"Asrın felaketinin 201'inci günü, depremin merkez üssü Pazarcık" başlığıyla yayımlanan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Desteklerinden dolayı tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, özel sektörümüze, gönüllülerimize, emek veren tüm çalışanlarımıza ve aziz milletimizin her bir ferdine bir kez daha şükranlarımızı sunarız. Birlikte güçlüyüz."

Paylaşımda, konteyner kentlere ve afet konutlarına ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Videoda "asrın felaketi"nin izlerinin birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarıyla silinmeye devam edildiği vurgulanırken, Kahramanmaraş genelinde, 51 noktada 23 bin 212 konteynerin kurulumunun tamamlandığı ve buralarda 61 bin 721 afetzedenin misafir edildiği aktarıldı.

Videoda, 2 bin 500 iş yeri yapımının tamamlanarak esnafa teslim edildiği ve 19 bin 418 afet konutunun yapımının hızla sürdüğü kaydedildi.

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