Yasak barajda serinlik pahalıya mal oldu

Merkeze bağlı Çaygökpınar köyü mevkiindeki, suyunun berraklığı ve çevre güzelliğiyle sosyal medyada ünlenen baraja bazı vatandaşların yüzmek için girdiği yönünde şikayetler üzerine çalışma başlatıldı.

Elektrikli su pompası nedeniyle suya girenlerin elektrik akımına kapılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu barajda önlemler alındı. Barajın çevresi dikenli tellerle kapatılırken, girişler yasaklandı.

Kapıyı kırıp içeri girmişler

Önceki gün ise barajın kilitli kapısını kırıp yüzmek için içeriye giren 13 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. 13 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında, kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 26 bin 676 lira para cezası kesildi.

Jandarma ekiplerinin, elektrik tehlikesi nedeniyle yasaklı olan su barajıyla ilgili denetimlerini sıklaştırılacağı belirtildi.