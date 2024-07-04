Samsun'da narkotik operasyonu: 21 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, şube ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince yapılan şok denetimlerde uyuşturucu madde ticareti yapan 21 şüpheli yakalandı.
Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 700,14 gram sentetik uyuşturucu, 343 sentetik ecza hapı, 109 uyuşturucu hap, 11 Hint kenevir bitkisi, ruhsatsız pompalı tüfek, 1,91 gram kokain, esrarlı sigara, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 10 tabanca fişeği ile 5 kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.