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Güncel
AA 04.07.2024 15:46

Samsun'da narkotik operasyonu: 21 gözaltı

Samsun'daki narkotik denetimlerinde gözaltına alınan 21 şüpheliden birinin "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Samsun'da narkotik operasyonu: 21 gözaltı
[Arşiv]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, şube ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince yapılan şok denetimlerde uyuşturucu madde ticareti yapan 21 şüpheli yakalandı.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ⁠700,14 gram sentetik uyuşturucu, ⁠343 sentetik ecza hapı, ⁠109 uyuşturucu hap, ⁠11 Hint kenevir bitkisi, ruhsatsız pompalı tüfek, ⁠⁠1,91 gram kokain, esrarlı sigara, ⁠2 hassas terazi, ⁠4 uyuşturucu kullanma aparatı, ⁠10 tabanca fişeği ile ⁠5 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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