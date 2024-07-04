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Güncel
İHA 04.07.2024 15:41

Çankırı’da 5 bin 304 araç sürücüsüne 10 milyon 601 bin TL ceza

Çankırı’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 304 araç sürücüsüne toplam 10 milyon 601 bin 117 TL cezai işlem uygulandı.

Çankırı’da 5 bin 304 araç sürücüsüne 10 milyon 601 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 14-30 Haziran tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı.

Yapılan trafik denetimlerinde 199 araç trafikten men edilirken, 5 bin 304 araç sürücüsüne 10 milyon 601 bin 117 TL cezai işlem uygulandı.

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