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İHA
04.07.2024 15:41
Çankırı’da 5 bin 304 araç sürücüsüne 10 milyon 601 bin TL ceza
Çankırı’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 304 araç sürücüsüne toplam 10 milyon 601 bin 117 TL cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 14-30 Haziran tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı.
Yapılan trafik denetimlerinde 199 araç trafikten men edilirken, 5 bin 304 araç sürücüsüne 10 milyon 601 bin 117 TL cezai işlem uygulandı.