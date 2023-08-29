Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 3'ü terörist 6 kişi yakalandı
Suriye ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Suriye ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" bilgisi verildi.