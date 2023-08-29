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Türkiye
AA 29.08.2023 14:25

Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 3'ü terörist 6 kişi yakalandı

Suriye ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 3'ü terörist 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Suriye ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" bilgisi verildi.

ETİKETLER
İran Sınır Güvenliği Suriye Terör Örgütü Terörle Mücadele
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