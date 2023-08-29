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Türkiye
DHA 29.08.2023 13:42

Bıçaklı saldırgan ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Bayrampaşa'da otobüs durağında bekleyen vatandaşlara bıçak göstererek tehdit eden şüpheli duraktaki polis memuru tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Bayrampaşa'da Volkan L. isimli şüpheli bıçak göstererek durakta otobüs bekleyen yolcuları tehdit etti.

O esnada göreve gitmek için otobüs durağına gelen E.A. isimli polis memuru şüpheliyi uyardı. Şüpheli bu kez elindeki bıçakla polis memurunun üzerine yürüdü.

Bunun üzerine polis memuru E.A. şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Hafif yaralanan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

49 suç kaydı çıktı

Çevredekileri tehdit eden ve polis memuru E..A.'ya bıçakla saldıran şüpheli Volkan L.'nin 49 farklı suçtan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. 

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